BAŞKENTTE GÜNDEM YOZGAT'IMIZ

ANKARA (Habermetre) - BAŞKENTTE GÜNDEM YOZGAT'IMIZValimiz Sayın Ziya Polat ve Belediye Başkanımız Celal Köse, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç'un ev sahipliğinde Hemşehri Dernekleri Başkanları ile Ankara'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız, "Yozgatlı Dernekler Federasyonu Binası'nda Genel Başkanımız Sayın Ahmet Koç'un ev sahipliğinde Valimiz Sayın Ziya Polat'la birlikte, Hemşehri Derneklerimizin Değerli Başkanlarıyla bir araya geldik. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda kıymetli hemşehrilerimize çalışmalarımızı anlatarak, önemli fikirlerini dinledik. Ankara'da yaşayan memleket aşkıyla toplantımıza iştirak eden Hemşehrilerimize, Genel Başkanımıza, Yönetimine, Dernek Başkanlarımıza şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyor, gurbette bulunan tüm Yozgatlı hemşehrilerimize saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. " dedi.

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