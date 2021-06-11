Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının ilk doz aşıları uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının ilk doz aşıları uygulanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde berber ve kuaförler, gıda üretim dağıtım, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile avukatların aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 6 bin 500'den fazla randevu alındı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Songül Gümüşer, mutlu olduğunu, ikinci doz aşıdan sonra kendini daha da güvende hissedeceğini söyledi.

Duygu Aydın da kendini güvende hissetmek ve salgından korunmak için aşı olduğunu belirtti.

Ayşe Keskinli ise "Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz. Aşıdan dolayı bakanlığımıza, devletimize teşekkür ediyoruz. Bir an önce sıramın gelmesini bekledim ve aşımı oldum." dedi.

Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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