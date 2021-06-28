Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Başkentte atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Başkentte atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

İvedik Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay esnasında kapalı olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Oluşan yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu