Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Başkentte atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Başkentte atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

İvedik Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay esnasında kapalı olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Oluşan yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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