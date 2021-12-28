Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon 990 bin boş makaron, 2 bin 235 paket kaçak sigara, 1765 litre etil alkol, 380 puro, 373 litre sahte alkollü içki, 249 sahte bandrol, 74 kapüşon, 60 etiket, 31 kilo tütün ve 9 alkol aroması ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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