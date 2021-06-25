Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi

Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama uygulamasına gençler ilgi gösteriyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama uygulamasına gençler ilgi gösteriyor.

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesine gelen 18 yaş üstü arasındakiler, bilgilendirme ve onam formunu imzalamasının ardından sağlık görevlilerince yönlendirildiği alanlarda Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

19 yaşındaki Ece Çelikkol, dün internet üzerinden randevu aldığını belirterek, "Bence herkes aşı olmalı. Sonuçta tıp şu an bunu öneriyorsa güvenmemiz, mutlaka herkesin aşı olması ve korunmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

21 yaşındaki Aslı Cansu Bora, aşı randevu sisteminin açılmasının ardından başvuru yaptığını belirterek, "Tabii ki aşının yan etkilerinden ben de korktum ama bunu aşmamız için hepimizin aşı olması gerekiyor. Bunun bilincinde bir vatandaş olarak hemen geldim." diye konuştu.

22 yaşındaki Asilhan Kıran da "Kovid-19'u atlatmıştım. 6 ay sonra aşı olabileceğim söyleniyordu. Aşı hakkı olunca randevumu aldım." ifadesini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşı uygulaması için ayrılan 5 binadaki 130 odada hafta içi günlük 28 bin, hafta sonu ise günde yaklaşık 35 bin doz aşı yaptırılıyor.

Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi
Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi
Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi
Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Tuğba Coşkun Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 12:03:16. #1.13#

title