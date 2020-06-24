Başkentte "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı
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Başkentte "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamanın, sanatçıların maddi ve manevi olarak desteklenmesinin, yürüttükleri sanatsal çalışmalarının teşvik edilmesinin önemine inandıklarını belirtti.

Başkentte
24.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:12

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamanın, sanatçıların maddi ve manevi olarak desteklenmesinin, yürüttükleri sanatsal çalışmalarının teşvik edilmesinin önemine inandıklarını belirtti.

Yavuz, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, genç yetenekleri keşfetmek için düzenledikleri yarışmayı 2016 yılında "15 Temmuz Şehitleri" temasıyla başlattıklarını söyledi.

Yavuz, yarışmaları 2018'de "Troya Yılı", geçen sene de "2019 Milli Mücadele'nin 100. Yılı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" temasıyla düzenlediklerini anlattı.

Bu seneki yarışmanın temasının "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı"na ithafen "Hakimiyet-i Milliye" olduğunu aktaran Yavuz, yarışmayı hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ve millet iradesinin de en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle cumhuriyetin ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yavuz, tasarım yarışmasının jürisinde birbirinden değerli akademisyenlerin yer aldığını, başvurusu kabul edilen 354 afiş tasarımından 46'sının sergilenmeye hak kazandığını dile getirdi.

Jürinin yarışmaya katılan güzel eserler arasında seçim yapmakta zorlandığını düşündüğünü dile getiren Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kavramsallaştırmalarınızı, tasarımlarınızı çok beğendim. Bakanlık olarak gençlerle birlikte olmayı, genç yeteneklere destek olmayı çok seviyoruz. Elimizden geldiği kadar da sizleri desteklemeye devam edeceğiz. "Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamanın, sanatçılarımızı maddi ve manevi olarak desteklemenin ve yürüttükleri sanatsal çalışmalarının teşvik edilmesinin önemine inanıyoruz. Bu amaçla da "sanatın ve sanatçının korunması ve desteklenmesi" ilkesiyle her yıl birçok alanda bugün burada birlikte olduğumuz yarışmalı sergiler gibi etkinliklere imza atıyor ve birçok etkinliğe de destek veriyoruz."

Yavuz, düzenledikleri yarışma ve sergilere ilgi ile katılımın her geçen yıl artmasının kendilerini memnun ettiğini ve yüreklendirdiğini sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, daha sonra dereceye giren genç tasarımcılara ödül verdi.

Toplam 97 bin 500 lira para ödülü verildi

Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcılara toplamda 97 bin 500 lira para ödülü verildi.

Yarışmanın başarı ödülünü alan 8 öğrenciye 7'şer bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alan 9 öğrenciye ise 3'er bin lira ve sergileme ödülünü alan 29 öğrenciye ise 500'er lira ve katılım belgesi takdim edildi.

Sergi, 8 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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