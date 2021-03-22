Başkentte genç çevreciler, tehlike sinyalleri veren su kullanımına "kota" önerdi

Başkentte bir grup lise öğrencisi, şehrin barajlarında su oranının azalması ve yağışların mevcut kullanımı karşılamaması nedeniyle zorunlu su tasarrufu yapılmasını öneren "Ankara'da Kotalı Su" isimli proje hazırladı.

Ankara Bilfen Çayyolu Liseleri öğrencilerinden Aybüke Kılınçarslan, Nehir Çamlıgüney, Alya Çıra ve Arman Aksoy'un oluşturduğu genç çevreciler grubu, öğretmenleri Gamze Mandik, Alican Yüksel ve İpek Özen koordinatörlüğünde, tasarladıkları afişler ve çektikleri kısa film ile su tasarrufuna dair bilinç oluşturmak için çalışma yürüttü.

Dünya Su Günü dolayısıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfının yürüttüğü Çevre'nin Genç Sözcüleri Programı için "Ankara'da Kotalı Su" isimli proje geliştiren öğrenciler, TÜİK ve ASKİ verilerini analiz ettikleri çalışmalarında suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması için çözüm geliştirdi.

Projede, bu yılın Şubat ve Mart aylarında barajlara düşen su miktarının oldukça azaldığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geçmiş yıllarda Mart ayında barajlara düşen su miktarı 100 milyon metreküpü çok rahatlıkla aşarken bu sene ayın üçte ikisinin geride bırakılmasına rağmen bu miktar yalnızca 15 milyon metreküpte kaldı. Barajlardaki doluluk oranı ve olası yağışlar birlikte düşünüldüğünde suyun yeterli olacağı akla gelebilir. Ancak su tüketiminin 483 milyon 194 bin 633 metreküp dolayında olması beklenen bir şehirde 2-3 yıl içerisinde herhangi bir önlem alınmazsa su kıtlığı krize dönüşecektir."

Faturaya göre "suyu tasarruflu kullanım karnesi"

Projede, su tasarrufunun iyimser bir yaklaşım olmaktan çıkıp zorunlu hale getirilmesi hedeflendi.

Kişi başına düşen su giderinin sosyal, cinsiyet, sağlık gibi durumlar göz önünde tutularak belirlendikten sonra su faturalarına kota yansıtılmasıyla insanların tasarrufa yönlendirilmesi amaçlanan projede, "Kotayı aşan aboneler, belirli bir yüzde oranında ek ödeme yapacak. Kota sınırını aşmayan ya da bunun altında kalan abonelere ise indirim yapılacak. Böylece kişiler tasarrufa yöneltilecek. Yani Başkentte herkes, her ay faturasına bakarak suyu tasarruflu kullanım karnesi alacak." önerisi getirildi.

İlk ay kişi başı günlük su tüketimi 237 litreden 200 litreye düşecek

Projede Ankara'da Kotalı Su uygulama süresi 1 yıl olarak belirlendi. Öğrencilerin hesabına göre, ilk 3 ay kişi başı günlük su kullanım oranı 237 litreden 200 litreye, ikinci 3 ayda 175 litreye düşürülecek ve kış aylarına denk gelen 6 aylık 3. periyotta ise 150 litre kişi başı kullanım kotası belirlenecek.

Öğrenciler, yaptıkları hesaplamalarla elde edilecek su tasarrufuna ilişkin, "Bu uygulama başladığından itibaren ilk 3 ayda 6 milyon 286 bin metreküp (yüzde 15,6), ikinci 3 ayda 10 milyon 500 bin metreküp (yüzde 26,1) ve son periyot olan 6 ayda 14 milyon 781 bin metreküp (yüzde 36,7) su tasarrufu sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ASKİ ve belediye yetkililerine projelerini sunmak istiyorlar

Projenin Koordinatör Öğretmeni Gamze Mandik, temiz suya erişim ve kuraklığın sadece Ankara değil, tüm kentlerin ve ülkelerin ortak problemi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ankara yerelinde önerilen bu projenin diğer kentlere ve ülkelere uygulama şekli olarak örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Projemizle Ankara'da barajların doluluk oranlarının kotalı su uygulaması sayesinde yükselişe geçmesini ve tüketilebilir su miktarının yükselmesini amaçlıyoruz. Projemizin uygulanabilirliği konusunda ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap