Başkentte geçen yıl otomobilden yaklaşık 2,5 milyon liralık döviz çalan 4 kişiden 2'si yakalandı
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Başkentte geçen yıl otomobilden yaklaşık 2,5 milyon liralık döviz çalan 4 kişiden 2'si yakalandı

21.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:40
Başkentte geçen yıl otomobilden yaklaşık 2,5 milyon liralık döviz çalan 4 kişiden 2'si yakalandı

Başkentte geçen yıl otomobilden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz çalınması olayına karışan 4 zanlıdan ikisi yakalandı.

Başkentte geçen yıl otomobilden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz çalınması olayına karışan 4 zanlıdan ikisi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2020'de Çankaya'da otomobilin camını kırarak 330 bin dolar ve 11 bin avronun çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle mağdur kişinin Yenimahalle'deki bankadan para çekerek otomobiliyle Çankaya'daki bankaya gittiği, bankanın açık olup olmadığına bakmak için aracından ayrıldığı sırada şüphelilerin otomobilin camını kırarak parayı çaldıkları ve araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin çalışmaları sonucunda olayın, "Mayalı" ve "Karakuş" hırsızlık çeteleri üyelerinden E.M, O.M, O.K. ve B.K. tarafından planlı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Takip sonucunda parayı çalan zanlıların olay sonrasında diğer çete üyelerinden yardım aldıkları ve Hacıbektaş'taki akrabalarının yanına gittikleri belirlendi.

Çaldıkları parayla lüks araçlar alan şüphelilerin, İzmir'e gittikleri ortaya çıkarıldı.

Çalıntı parayla aldıkları araçlara el konuldu

İzmir'den ayrılarak İstanbul'daki akrabalarının yanına sığınan şüphelilerden O.M. bir süre önce Pendik'te yakalandı. Akrabaları adına kiraladığı evde dolar zanlı şüpheli tutuklandı.

İzmit'in Gebze ilçesinde benzer yeni bir olaya karışan B.K. de geçen günlerde gözaltına alındı. B.K, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen lüks araçlara mahkeme kararıyla müştekiye teslim edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca zanlıların kaçmalarına ve gizlenmelerine yardım ettikleri belirlenen 23 kişiye adli işlem yapıldı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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