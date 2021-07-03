Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir oto galerinin önünde 28 Haziran'da Erdem Şeker silahla öldürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeker'i vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki bir binanın çatısından silahla ateş edildiği saptandı. Binanın teras katındaki araştırmalarda, 8 kovan bulundu. Polis, ateş açılan binada Şahan Ak'ın ikamet ettiğini ve evde olmadığını belirledi.

Binadaki araştırmalarda, merdivenlerdeki çiçek saksılarının arkasına saklanmış tabanca ile şarjörü bulundu. Kriminal incelemeler sonucu Şeker'in vücudundaki mermilerin bu tabancadan çıktığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahan Ak'ı yakalayarak emniyete götürdü.

Cinayet şüphelisi Ak, polise verdiği ifadesinde, olayın bir gün öncesinde evinin balkonundayken binanın yan tarafındaki gecekonduya birinin bir şeyler attığını gördüğünü ve oraya gidip silahı bulduğunu söyledi.

Bir gün sonra da silahın çalışıp çalışmadığını denemek için oturduğu binanın teras katına çıktığını anlatan Ak, rastgele havaya ateş ettiğini, olaydan sonra polislerin kendisini aradığını, silahla ateş açması sonucu bir kişinin öldüğünü öğrendiğini ve Şeker'i tanımadığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Gecekonduda bulduğu silahla rastgele havaya ateş edip bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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