Başkentte gecekondu yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Zafertepe Mahallesi İncesu Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gecekondudan çıkan alevleri ve dumanı farkeden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA