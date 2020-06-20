Başkentte gasp zanlısı tutuklandı
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Başkentte gasp zanlısı tutuklandı

Başkentte, bir market işletmecisini sigara satma bahanesiyle gasbeden şüpheli tutuklandı.

Başkentte gasp zanlısı tutuklandı
20.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:56

Başkentte, bir market işletmecisini sigara satma bahanesiyle gasbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Ostim OSB Mahallesi Cevat Dündar Caddesi'ndeki markete gelen bir kişi, işletmeci G.Ö'ye piyasa fiyatından daha ucuza 470 paket sigara satmak istedi.

Teklifi kabul eden G.Ö, sigara satmak isteyen kişiyle randevulaşıp buluştu. Kendi aracında bir süre sigara satmak isteyen kişiyle oturan G.Ö, daha sonra zanlının belinden çıkardığı bıçakla yaralandı.

Zanlı, üzerindeki 5 bin lira nakit para ile cep telefonunu aldığı G.Ö'yü araçtan zorla indirdi, aracı da gasbedip kaçtı.

Olay hakkında polise başvuran G.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince, şüphelinin gasbettiği araçla bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve cezaevi firarisi E.Ç. olduğunu tespit etti.

Yakalanan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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