Başkentte fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürüttüğü "insan ticareti ile fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçları" ile ilgili uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturmanın ardından operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki operasyonlarda S.Ç, M.K, S.Ç, N.S, A.B, U.Ç. ve İ.A. gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, mağdurlara ait çok sayıda pasaport ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 135 bin 90 lira 680 avro ve 36 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç'nin yabancı uyruklu eşi N.S'nin, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak getirdiği belirlendi.

Şüphelilerin Türkiye'ye getirdikleri çaresiz kadınları kontrollerindeki evlere yerleştirdikleri, pasaportlarını tercüme ettirme bahanesiyle ellerinden aldıkları, kadınları tehdit edip korkutarak, darbederek ve borçlandırıp senet imzalatarak fuhuş yapmaya zorladıkları da tespit edildi.

Operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu 10 kadın, ifadelerine başvurulmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ