Başkentte fuhuş operasyonu - Haberler
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Başkentte fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte fuhuş operasyonu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Büro, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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