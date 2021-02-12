Başkentte firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları iddiasıyla aranan ve örgüte ait hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütünün kadrolarında daralmaya gittiği, örgütsel sorumluluk alan şahısların gaybubet adı verilen örgüt evlerinde saklandıkları bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Operasyon kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde İstihbarat Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 63 bin 945 lira, 450 avro, 500 sterlin ve 1882 doların yanı sıra yasaklı yayınlar ve yazılı doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Halen firari olan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan