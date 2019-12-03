Başkentte Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu

03.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:14

Finlandiya'nın bağımsızlığının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin rezidansında, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Resepsiyon, Büyükelçi Maki'nin konukları kapıda karşılamasının ardından AB marşı ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Büyükelçi Ari, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, davetlilerin etkinlik boyunca güzel vakit geçirmeleri temennisinde bulundu.

Resepsiyon, davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA