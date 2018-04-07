Ankara İnanç Özgürlüğü Platformunca başkentte Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Platform üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya geldi. Üyeler burada "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

İsrail'i protesto etmek için programa katılan ve gözlerini beyaz bir iple kapatan kadınlar ise yapılan zulme karşı dünyanın "Kör, sağır ve dilsiz" olduğu mesajını verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, 42 yıldır devam eden "Toprak Günü" kutlamalarında bu yıl Filistinlilerin, öz vatanları olan topraklarından vazgeçmeyeceklerini, dünya kamuoyuna yeniden göstermek için "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüş komitesince, yürüyüşün tamamen barışçıl ve sivil amaçlı olduğunun belirtildiğini ifade eden Özkan, İsrail'in şiddet yoluyla olaylara müdahale ettiğini belirtti.

Gazze sınırına yürüyen on binlerce Filistinlinin üzerine gerçek mermiler ve keskin nişancılarla saldırıldığını, 15 Filistinlinin şehit edildiğini, 1500'den fazla Filistinlin ise yaralandığını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bu olaylar, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sessizliği, BM ve AB'nin sadra şifa olmayan itidal çağrıları ve emperyalist ABD'nin her zaman olduğu gibi siyonist çeteleri arkalayan açıklamaları arasında dünya gündeminde yer bulmadı. Bu sessizlikten cesaret alan işgalci çetelerin, cuma namazı sonrası gösteri yapan ve keskin nişancılara hedef olmamak için lastik yakarak kendilerini duman ile korumaya çalışan Filistinli Müslümanlara ateş açılması sonucu şehit sayısı 23'e çıktı ve yaralılara yüzlercesi daha eklendi. 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde şehit olan 23 Filistinli kardeşimizin ailelerini 'Özgür Kudüs' davasında kazanmış oldukları nişanelerini tebrik ediyor, direnişlerini Ankara'dan selamlıyoruz. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün elbet bir gün o toprakların asıl sahipleri Müslümanların zaferiyle sonuçlanacağı o yakın günleri sabırla bekliyoruz."

Özkan, Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızların icazet merasimine düzenlenen hava saldırısını da "katliam" olarak niteleyerek kınadı.