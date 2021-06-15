Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerden 17'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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