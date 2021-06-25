Başkentte FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Başkentte FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başkentte FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları tespit edilen 5'i halen görevde bulunan öğretmen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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