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Başkentte FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Başkentte FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan A.A'nın Gölbaşı'nda bir firmada çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve takip sonucunda A.A. yakalandı.

Öte yandan FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O'nun Polatlı'da bulunduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.O'yu gözaltına aldı.

Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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