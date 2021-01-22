Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

22.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:01

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri operasyonla suçüstü yakaladı. Elebaşı U.K. ile E.K, H.D. ve A.A. gözaltına alındı.

U.K'nin 42, H.D'nin ise 14 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıların çaldığı 50 dolar, cep telefonu ile altın 2 kolye, zincir, bir çift küpe, bileklik ve yüzük ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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