Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri operasyonla suçüstü yakaladı. Elebaşı U.K. ile E.K, H.D. ve A.A. gözaltına alındı.

U.K'nin 42, H.D'nin ise 14 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıların çaldığı 50 dolar, cep telefonu ile altın 2 kolye, zincir, bir çift küpe, bileklik ve yüzük ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı