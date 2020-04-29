Başkentte "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Ulus Meydanı'ndaki yaya ve araç trafiği Güvercinlere yem veren vatandaşlar Sıhhıye'deki araç trafiği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar Kızılay'daki araç trafiği Duraklarda bekleyen vatandaşlar Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar Başkent Ankara'da "evde...

Ulus Meydanı'ndaki yaya ve araç trafiği

Güvercinlere yem veren vatandaşlar

Sıhhıye'deki araç trafiği

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar

Kızılay'daki araç trafiği

Duraklarda bekleyen vatandaşlar

Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar Başkent Ankara'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

ANKARA - Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun düşük seviyede kaldığı gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve siperlik taktığı, sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği görüldü.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'na sessizlik hakim olurken, bu meydanlar kuşlara kaldı.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu, alışveriş yapmak için semt pazarlarına giden vatandaşların sırayla pazara alındığı görüldü.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralını uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ise ateşini ölçülüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları da sürüyor.

Kaynak: AA