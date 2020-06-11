Başkentte etkili olan sağanak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte etkili olan sağanak

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.

Başkentte etkili olan sağanak
11.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:40

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle Belediyeye şu ana kadar 800 başvuru yapıldığı ve tüm birimlerin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı Haber
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Evgar Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Başkentte etkili olan sağanak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 23:40:04. #1.14#
title