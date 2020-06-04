Başkentte etil alkol operasyonu Başkentte, sahte alkol imalatına hazırlanan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi.

Başkentte, sahte alkol imalatına hazırlanan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Yenimahalle ilçesi Serhat mahallesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 280 litre etil alkol, bin yüz adet hologram, 89 adet Alkomed ibareli etiket ele geçirildi.

Ayrıca A.D. ve B.Ç. isimli 2 şüpheli ekiplerce yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA