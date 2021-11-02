Başkentte eski eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı - Haberler
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Başkentte eski eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Başkentte eski eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, boşandığı eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer D. tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, boşandığı eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer D. tutuklandı.

Eski eşi Meltem Layıker'i (44), dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D. (54), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde dün aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, girdikleri evde Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken bulmuştu. Silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadesinde, annesi ile babası Ö.D'nin (54) boşandığını anlatmıştı. B.F.D, barışmak için eve gelen babasının, tartıştığı annesini öldürdüğünü söylemişti.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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