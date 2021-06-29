Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması

Ankara'da eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçakla öldürülen Opr. Dr. Zeynep Öğredici'nin oğlu A.A'nın müşteki sıfatıyla verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.

Ankara'da eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçakla öldürülen Opr. Dr. Zeynep Öğredici'nin oğlu A.A'nın müşteki sıfatıyla verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Erdoğan'ın cinayetten önce bağlayıp, darbettiği maktul Zeynep Öğredici'nin oğlu A.A, müşteki sıfatıyla psikolog gözetimde ifade verdi.

A.A, annesinin Mehmet Erdoğan ile internetten tanıştığını ve 2020 Haziran'da evlendiklerini, evlenmeden kısa süre önce Erdoğan'ın annesinden 60 bin lira istediğini, evlendikten sonra da iş kurma vaadiyle para istemeye devam ettiğini anlattı.

Annesinin para vermemesi üzerine şüphelinin evden 300 bin lira değerinde altın ve para çaldığı ileri süren A.A, "Bunun dışında Mehmet Erdoğan annemin kredi kartlarını da kullanıyordu. Annem bu kişinin gerçek yüzünü görünce boşanmak istedi. Bu nedenle sürekli kavga çıkıyordu. Bu kavgalardan birinde annemin boğazını sıkınca şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı alındı." ifadeleri kullandı.

Bir süre sonra annesinin Erdoğan'ı affettiğini dile getiren A.A, daha sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladıklarını belirtti. Müşteki A.A olay gününe ilişkin şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce de üçümüz evdeydik. Saat 24.00 sıralarında annem uyumak için odasına gitti. Ben de bir süre annemin yanında bekledim, uyuyunca kendi odama geçtim. Uyuduktan sonra başıma aldığım sert darbe ile uyandım. O anları hayal meyal hatırlıyorum. Mehmet el ve ayaklarımı iple bağladı. Ben kurtulmak için uğraşırken elindeki odun ile yine kafama vurdu. Çırpınarak ayaklarımdaki bağdan kurtuldum. Terasa çıkan Mehmet, daha sonra getirdiği telle tekrar ayaklarımı bağladı, sonra beni sürükleyerek bodrum kata indirdi. Bu sırada, 'Çanta nerede' diye soruyordu. Sorduğu çantanın içinde anneme ait önemli evrak ve para vardı. Çantanın yerini söylemedim."

A.A, bodruma indirildiğinde yerde karton, yastık ve battaniye gördüğünü ve Erdoğan'ın olayı planladığını anladığını aktardı.

Mehmet Erdoğan'ın sabaha karşı kendisine yiyecek getirdiğini ve hiçbir şey söylemeden gittiğini belirten A.A, "Gidince sürüne sürüne merdivenlerden çıktım. Burnumla dış kapıyı açarak dışarı çıktım ve çevredekilerden yardım istedim. Polis geldiğinde annemin öldürüldüğünü öğrendim. Şahıstan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Öğredici ile kocası Mehmet Erdoğan arasında 10 Mayıs'ta tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öğredici'yi göğsünden bıçakla yaralayan Mehmet Erdoğan, üvey oğlunu da iple bağlayarak kaçmıştı.

Bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zeynep Öğredici'nin öldüğü belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ümitköy'de araçta yakalanan Mehmet Erdoğan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak