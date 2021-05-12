Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da eşi tarafından bıçakla öldürülen Op. Dr. Zeynep Öğredici'nin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da eşi tarafından bıçakla öldürülen Op. Dr. Zeynep Öğredici'nin cenazesi toprağa verildi.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine, Öğredici'nin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kovid-19 tedbirleri uygulanarak kılınan cenaze namazının ardından Öğredici'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Öğredici ile kocası Mehmet E. arasında önceki gün tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öğredici'yi göğsünden bıçakla yaralayan Mehmet Ö, üvey oğlunu iple bağlayarak kaçmıştı.

Bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zeynep Öğredici'nin öldüğü belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ümitköy'de araçta yakalanan Mehmet E, tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir