Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı

10.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli bir kişiyi otobüse bindirmeyen özel halk otobüsü şoförünün süresiz olarak işten uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi durağında dün otobüs bekleyen bedensel engelli vatandaşın özel halk otobüsüne bindirilmediği yönünde sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, engelli rampası olmasına rağmen bedensel engelli kişiyi özel halk otobüsüne bindirmeyen şoför süresiz olarak işten uzaklaştırıldı, araç ise parka çekildi.

Kaynak: AA