Başkentte engelli öğrencilerden "19 Mayıs" bayrak koşusu
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Başkentte engelli öğrencilerden "19 Mayıs" bayrak koşusu

Başkentte engelli öğrencilerden '19 Mayıs' bayrak koşusu
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara'da, 19 engelli öğrenci, Gölbaşı Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak koşusuna katıldı.

Ankara'da, 19 engelli öğrenci, Gölbaşı Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak koşusuna katıldı.

Gölbaşı Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen koşuda, öğrenciler sırayla aldıkları Türk bayrağını, bitiş çizgisinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teslim etti.

Koşu sonrası açıklamada bulunan Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayraklı koşuya katılan öğrencilere yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrencilerin engellerin aşılabileceğini gösterdiğini ifade eden Şimşek, Türkiye'deki bütün gençlerin 19 Mayıs'ı kutladığını belirtti.

Şimşek, gün boyunca etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

"Çocuklarımızın algısı muhteşem"

Gölbaşı Belediyesi Mutlu Yaşam Uygulama Merkezi Koordinatörü Safiye Şimşek de özel çocukların neler yapabileceğiyle ilgili güzel bir etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde engelli bireylerle bayraklı koşu etkinliklerinin pek yapılmadığına dikkati çeken Şimşek, kendilerine bu imkanı tanıyan Gölbaşı Belediyesine teşekkür etti.

Koşu provasını sadece iki defa yaptıklarını anlatan Şimşek, "Çocuklarımızın algısı muhteşem. Çocuklarımızın engellerini aştığına kesinlikle inanıyoruz." dedi.

Engelli öğrenci Dilek Demirci ise "Bize bu ortamı sağladıkları için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Kendimizi değerli görmemizi sağladı." diye konuştu.

Başkentte engelli öğrencilerden '19 Mayıs' bayrak koşusu
Başkentte engelli öğrencilerden '19 Mayıs' bayrak koşusu
Başkentte engelli öğrencilerden '19 Mayıs' bayrak koşusu
Başkentte engelli öğrencilerden '19 Mayıs' bayrak koşusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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