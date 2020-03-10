Başkentte engelli çiftlerden "nikah kıyma ücreti" alınmayacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı ikinci toplantısında, nikah törenlerinde engelli vatandaşlardan ücret alınmaması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı ikinci toplantısında, nikah törenlerinde engelli vatandaşlardan ücret alınmaması kararlaştırıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan oturumda, nikah kıyma hizmetlerinde engellilerden alınan ücretler, Beypazarı ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi'nin ziyaretçi giriş tarifesi ve komisyonlardan gelen raporlar, üyelerce mecliste oylandı.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla sunulan yüzde 40 ve üzeri engelli kartına sahip vatandaşlardan, Uluslararası Aile Cüzdan bedeli haricinde, nikah kıyma hizmetlerinde ücret alınmamasına ilişkin başkanlık yazısına tüm partiler destek verdi.

Buna göre, engelliler 140 liralık Uluslararası Aile Cüzdan bedeli dışında başka bir ücret ödemeyecek.

Oturumun üçüncü maddesi olarak sunulan Beypazarı ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi'nde ziyaretçi girişlerinde yetişkinlerden 2 lira, öğrencilerden ise 1 lira alınmasını içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Eymir Gölü'nde çevre düzenlemesi yapacak

Bu arada dün yapılan oturumda meclis üyeleri, belediye yönetimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Eymir Gölü'nde, "Eymir Gölü Yönetim Planı" kapsamında çevre düzenlemesi, bisiklet ve araç yollarında onarım ve bazı eksikliklerin giderilmesi için yetki vermişti.

Kaynak: AA