Başkentte "Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı" konferansı düzenlendi

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın etkin dış politika sürdürmesinin Türk dünyasının bütünleşmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "12 Kasım'da düzenlenen Türk Keneşi İstanbul Zirvesi'nde müşahede ettiğimiz gibi, kardeş ülkelerin bir olması Türk dünyasına güç katmaktadır." dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı ve 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla Saparbekuly, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda "Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı" konulu konferans düzenlendi.

Saparbekuly, konferansın açılışındaki konuşmasında, Türk tarihindeki önemli süreçlerde devletlerin kuruluşunda yer alan kişilerin de tarihe geçtiğini belirterek, Kazakistan'ın elde ettiği başarıların arkasındaki şahsiyetin Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu söyledi.

1 Aralık 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayan Saparbekuly, Kazak halkının kendi iradesiyle kendi cumhurbaşkanını seçtiğini dile getirdi.

Saparbekuly, Kazakistan'ın içeride ve dışarıda kendi istikrarını sağlayabildiğinin altını çizerek, komşu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirdiğine dikkati çekti.

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'ın bölgesinde komşu ülkelerle sınır sorunlarını çözen ve belirleyen tek ülke olduğuna işaret etti.

Kazakistan'ın Nazarbayev'in belirlediği çok vektörlü dış politikayı da başarıyla sürdürdüğünün altını çizen Saparbekuly, Rusya, Çin ve ABD ile güvenilir ve dengeli politikalar geliştirdiğini belirtti.

Büyükelçi, ülkesinin Türk-İslam dünyasıyla sıkı iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, Nazarbayev'in Türk dünyasının bütünleşmesi sürecinin baş mimari olduğunu kaydetti.

Kazakistan'ın kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolara ulaştı

Kazakistan'ın sosyo-ekonomik alanda elde ettiği başarıları da anlatan Saparbekuly, geçmişte yaşadıkları zorlukların ardından Kazakistan'ın kişi başına milli gelirinin 10 bin dolara ulaştığını dile getirdi.

Saparbekuly, Nazarbayev tarafından başlatılan politikaların Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da devam ettirildiğini vurguladı.

Tokayev'in göreve başladığında kendi politikasını "süreklilik ve istikrar" olarak tanımladığını aktaran Saparbekuly, bugün süreklilik ve istikrarın iç ve dış politikada devam ettiğini kaydetti.

Saparbekuly, "Özellikle dış politikada Kazakistan'ın etkin tutumunu devam ettirmesi, Türk dünyası bütünleşmesi süreci açısından mühimdir. 12 Kasım'da düzenlenen Türk Keneşi İstanbul Zirvesi'nde müşahede ettiğimiz gibi, kardeş ülkelerin bir olması Türk dünyasına güç katmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak, Nazarbayev'in ömrü oldukça Türk Devletleri Teşkilatının onursal başkanı olacağını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Nazarbayev'in attığı temellerle Kazakistan'ın ebedi olarak bağımsız bir devlet kalacağını ve bölgesinde güçlü bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından akademisyenlerin katılımıyla "Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı" konulu konferans düzenlendi.

Saparbekuly, Topçu ve Altınok, konferansın ardından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde "Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.