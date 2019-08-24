Başkentte el sanatları şöleni

24.08.2019 09:49

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni", Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başladı.



Köy hayatının tüm renklerini misafirlerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak için Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen şölen, renkli etkinliklerle başladı. Düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bugün burada Altındağ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ve açılışını birlikte yaptığımız Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni ile kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar gün yüzüne çıktı. Altındağ Belediyesi, sanatın ve sanatçının yanında bir belediye" ifadesini kullandı.



Stantları tek tek gezdiler



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kurulan 31 adet standı ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte tek tek inceledi. Ustaların zanaatları hakkında bilgiler alan Başkan Balcı, geleneklerin yaşatılması adına benzer etkinliklerin Altındağ'da devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği renkli şölende misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.



"Kültürümüzü korumalıyız"



Altındağ Belediyesi'nin her zaman sanatçıların ve zanaatkarların yanında olacağını dile getiren Başkan Balcı, "Altınköy'de Geleneksel Türk El Sanatları Şölenimizin açılışını yaptık. Altınköy'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, Ankaralılarla 1 Eylül Pazar gününe kadar bir araya getireceğiz. Misafirlerimiz, ustalarımızın canlı performanslarını gelip burada 10 gün boyunca izleyebilecekler. Tüm Ankaralıları Altınköy'e bekliyorum" dedi.



Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın yaptığı şölene, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve çok sayıda misafir katıldı. Açılışı yapılan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA