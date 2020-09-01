Başkentte duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sincan ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
01.09.2020 06:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:02
Sincan ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Y'nin (30) kullandığı 06 CAA 953 plakalı motosiklet, Peçenek Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Y'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA