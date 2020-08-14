Başkentte düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi
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Başkentte düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi

Başkentte düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlarda denetim yapıldı.

Başkentte düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi
14.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:37

Başkentte düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki düğün salonları denetlendi.

Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda, düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Yavuz Ekici, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ve İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarımız aynı zamanda sahada düğün denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir komisyonumuz, bir kurum müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, azalar, müezzinler ve muhtarlardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Denetim yapan ekiplerin, 6 ve 8 kişilik gruplardan oluştuğunu belirten Ekici, kurallara uyulmadığı takdirde idari yaptırım cezası uygulandığını hatırlattı.

Kaynak: AA

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