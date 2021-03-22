Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

22.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

Başkentte etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra yağan sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı noktalarda ise ağaçların dalları kırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1563 personelle su baskınlarına yönelik çalışmalara kısa sürede başladı.

Çankaya'daki Kuğulu alt geçidinde yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekiplerince müdahale edilirken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:55:50. #1.16#
title