Başkentte Dikimevi-Natoyolu metrosu için ilk ihale yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan Ankaray hattına bağlayacak proje için ilk ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan Ankaray hattına bağlayacak proje için ilk ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin "Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi"ni gerçekleştiren EGO Genel Müdürlüğü, 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini aldı.

Ön yeterlilik değerlendirmesine katılan firmalar arasından teknik ve mali yeterliliği puan sıralamasında en yüksek 6 firma belirlenerek ikinci ihaleye çağırılacak.

İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından işin 8 ay içinde tamamlanması öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.

AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan Ankaray hattına bağlanacak olan Dikimevi-Natoyolu hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda olacak ve 8 ayrı istasyondan oluşacak.

"Başkentliler AŞTİ'ye daha rahat ulaşabilecek"

İhaleye yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, "Metro ağını genişletiyoruz. Başkentliler AŞTİ'ye artık daha rahat ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, projenin, Ankaray Hafif Raylı Sistem hattının devamı olacağına işaret ederek, "Bu çalışma kapsamında ayrıca AŞTİ'den sonra Söğütözü'ne doğru yapım çalışması biten 1 istasyon daha eklenmiş olacak. Bu yeni hat da işletmeye alınacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA