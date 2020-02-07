Başkentte DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Başkentte DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

07.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:08
Başkentte DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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