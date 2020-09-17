Başkentte DEAŞ operasyonu
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Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Başkentte DEAŞ operasyonu
17.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:27

Başkentte, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sertaç Bulur
Sertaç Bulur
AA Editörü
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