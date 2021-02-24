Başkentte DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı
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Başkentte DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı

24.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:11
Başkentte DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Musul'da DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda, S.O'nun örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve geçmişte Irak ordusunda subay olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Ayrıca S.O'nun sözde "ganimet" olarak Irak'tan kaçırarak getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğunun da yanında olduğunun anlaşılması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.

Küçük çocuğun zarar görmemesi için hassas planlanan, TEM ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda, S.O. ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalandı. Kız çocuğu da kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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