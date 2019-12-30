Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
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Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:42
Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı kişilere yönelik il genelinde soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında yakalama kararı verilen 5'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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