Başkentte "Cumhuriyet ve Kadın" resim sergisi

22.10.2019 14:20

Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk askerinin yanında savaşan şehit ve gazi kadınların anısına düzenlenen "Cumhuriyet ve Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Sergi organizatörü Saliha Karslı Yücel, Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergiyi Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen ve gazi olan kadınların anısına düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 55 sanatçının çalışmaya katıldığını aktaran Yücel, "Sanatçılarımız kadın temalı resimler çalışarak, kadının bugünkü hali, geçmişteki hali, tüm bunları resim ile boyayla, fırçayla resmettiler. Tuvale yansıttılar." diye konuştu.

Sergi açılışına katılarak resimleri inceleyen eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü yaklaşırken serginin anlamlı olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet demek kadın hakları demektir aynı zamanda. Hem siyasi alanda hem medeni alanda kadın erkek eşitliği cumhuriyetin eseridir." ifadelerini kullandı.

Sergi 29 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA