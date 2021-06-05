Başkentte çoraplar içinde toprağa gömülen 1 kilogram eroin ele geçirildi
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Başkentte çoraplar içinde toprağa gömülen 1 kilogram eroin ele geçirildi

Başkentte çoraplar içinde toprağa gömülen 1 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Altındağ'da çoraplara sarılı şekilde toprağa gömerek sakladıkları eroini sattıkları belirlenen aynı aileden 7 kişi ve iki alıcı gözaltına alındı.

Altındağ'da çoraplara sarılı şekilde toprağa gömerek sakladıkları eroini sattıkları belirlenen aynı aileden 7 kişi ve iki alıcı gözaltına alındı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Plevne Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı yapılan bir adresi takibe aldı.

Zanlıların açık arazide toprağı kazarak bazı malzemeler çıkardıklarını tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede çoraplara sarılmış şekilde toprağa gömülen 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Polisi satıcı sandılar

Olayla ilgili aynı aileden 7 kişi gözaltına alındı. Arama sarasında eve uyuşturucu almaya gelen ve sivil polisleri satıcı sanan iki zanlı da yakalandı.

Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte çoraplar içinde toprağa gömülen 1 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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