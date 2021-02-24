Başkentte çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi
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Başkentte çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi

24.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:34
Başkentte çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Çankaya'da iki depo ile bir iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda 111 bin 200 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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