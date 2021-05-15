Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
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Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı

Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuyla iş birliği yapan 200 motosikletli, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuyla iş birliği yapan 200 motosikletli, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Tekerin Düz Bassın Grubu ve Motosiklet Derneği ile Keçiören Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun iş birliğiyle bayramda çocuklara hediye ulaştırılması için etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 200 motosikletli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde evlerinden çıkamayan çocuklara, "Şekerim Motorumda" sloganıyla 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, çocuklarda bayram duygusunun yaşatılması için gerçekleştirilen organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına büyük destek verdiğini belirtti.

Bulut, çocuklara Ramazan Bayramı hediyesinin dağıtıldığı etkinlikte yer alanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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