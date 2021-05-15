Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuyla iş birliği yapan 200 motosikletli, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.