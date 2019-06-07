Başkentte cinsel istismar şüphelisi yakalandı
Ankara'da, küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.
Ankara'da, küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da bir markette meydana gelen olayda, küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen P.P'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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