Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
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Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti Ankara Dikmen Vadisi Japonya'yı aratmadı Ankara'da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor.

Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti

Ankara Dikmen Vadisi Japonya'yı aratmadı

ANKARA - Ankara'da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu doğa harikası ağaçlar havadan görüntülendi.

Japon Kültürü'nde yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açmasıyla Dikmen Vadisi muhteşem bir güzelliğe büründü. Dikmen Vadisi'nde ziyaretçilerine görsel şölen sunan Sakuralar 7-10 gün arasında ise çiçeklerini dökmesi ile biliniyor. Bu muhteşem ağaçlar 8-10 metreye kadar uzayabiliyor. Japon kültüründe de önemi bir yere sahip olan bu ağaçlar, ülkenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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