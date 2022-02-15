Başkentte çeşitli suçlardan aranan 167 kişi yakalandı - Haberler
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Başkentte çeşitli suçlardan aranan 167 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte çeşitli suçlardan aranan 167 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 167 kişi yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 167 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişi, "Dolandırıcılık" suçundan bir kişi ve "Seyirde Yasaklı Kişinin Kanunda Belirtilen Şekilde Kolluk Kuvvetine Müracaat Etmemesi" suçundan aranan bir kişi yakalandı. Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yol kontrol notlarındaki aramalarda 164 kişi yakalandı

Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 164 şahsın yakalandığı belirtildi. Şahısların 70'inin Kahramankazan, 26'sının Gölbaşı ilçesinde yakalandığı öğrenilirken, 68'inin de devriye faaliyetlerinde yakalandığı aktarıldı. Yakalanan kişilerin hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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