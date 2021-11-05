Başkentte çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 14 yabancı uyruklu yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin tesisi, düzensiz göç ve suça karışan göçmenlerin belirlenerek sınır dışı edilmesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 14 yabancı uyruklu şüphelinin çeşitli suçlara karıştığı saptandı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilecek.

Öte yandan, şüphelilerden biri hakkında daha önce terör örgütü PKK/PYD üyeliği kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

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