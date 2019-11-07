Başkentte cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

07.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:40

Ankara'da bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde bir markete girip elektronik eşya standına yönelen şüpheli M.M, dolabın kilidini açtı. Buradan 2 bin 500 lira değerinde bir cep telefonunu çalan şüpheli, daha sonra reyondan sakız alarak marketten ayrıldı.

Market sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra cep telefonunun çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, yapılan çalışmanın ardından M.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.M, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA