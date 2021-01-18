Başkentte buzlanan yolda kayarak şarampolde asılı kalan araç kurtarıldı

Başkentte, kar yağışı nedeniyle buzlanma oluşan yolda kayarak şarampolde asılı kalan otomobil, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesinde Dilan E. kontrolündeki 06 DM 3285 plakalı otomobil 3222'nci cadde istikametinden 3230'uncu sokağa dönerken kar yağışı nedeniyle buzlanma oluşan yolda yaklaşık 20 metre kayarak şarampolde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, şarampolde asılı kalan otomobilin sürücüsü Dilan E. ile beraberindeki Ceyda P'yi kontrollü bir şekilde araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dilan E. ve Ceyda P'nin yaralanmadığı belirlendi.

Şarampolden itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası kurtarılan araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay