Başkentte büyükşehir belediyesinin mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak

Başkentte havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.

Başkentte havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadelede itfaiye personelinin ve halkın can pahasına mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin